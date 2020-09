Kersvers Oranje-coach Frank de Boer: "Ik ben niet Koeman 2.0"

"Ik ben niet Koeman 2.0, maar zal wel nog met hem praten"

Frank de Boer werd woensdag aangesteld als Nederlands bondscoach en gaf vandaag zijn eerste persconferentie. De Boer verheugt zich op een nieuw avontuur bij het Nederlandse nationale elftal en heeft vertrouwen in een succesvol WK.

"Ik ben hier om te winnen en om resultaten te boeken", klinkt het. "We hebben de kwaliteit om het waar te maken. Als speler was ik zelf trots om het shirt van het nationale team te dragen. Het is dan ook een heel bijzonder moment om hier als bondscoach te zijn."

De Boer speelde zelf 112 keer voor Oranje en was assistent-coach toen Nederland de finale van het WK in 2010 haalde. Het laatste WK in Rusland moest Oranje van thuis volgen aangezien ze zich niet kwalificeerden, net als het EK van 2016. Maar voor het EK van volgend jaar (in plaats van dit jaar) plaatste het zich wel.

"Ik zie kansen voor ons om iets bijzonders te doen", is De Boer positief. "Dat hebben we ook nodig nadat we 2 grote toernooien hebben gemist. En er klopt nu zoveel jong talent op de deur", voegt hij eraan toe.

Onder Koeman kreeg Oranje de trein weer stilaan op de rails. Naast de WK-kwalificatie stond het ook in de finale van de Nations League (in 2019, 1-0-verlies tegen Portugal). "Ik ben niet Koeman 2.0", zegt De Boer.

"Ik heb mijn eigen aanpak en ik ga niet iemand anders kopiëren. Maar ik wil wel graag op dezelfde weg blijven als Koeman. Met hem praten staat nog op mijn to-dolijstje."

De campagne van De Boer begint komende maand met drie wedstrijden. Een vriendschappelijke wedstrijd tegen Mexico op 7 oktober en vervolgens twee Nations League-wedstrijden tegen Bosnië (11 oktober) en Italië (14 oktober).