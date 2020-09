José De Cauwer viert 71e verjaardag in commentaarcabine: "Kies voor soberheid"

Er lijkt geen sleet te komen op José De Cauwer, want ondanks 3 weken Tour de France en ook nog eens een BK steekt hij - net als de renners - gewoon door naar het WK wielrennen. Vanaf vandaag doet hij dat als 71-jarige, wat hem niet alleen een taart maar ook de felicitaties van Michel Wuyts opleverde.

"Of ik het uitgebreid gevierd heb? Neen en dat zal vandaag ook niet gebeuren. Ik kies voor soberheid."

"Zaterdag is er misschien een feestje, maar dat zal beperkt moeten zijn, omdat we er zondag al vroeg aan beginnen. Hoewel ik mij ondanks mijn leeftijd nog goed voel, kan ik het mij niet meer permitteren om de avond ervoor door te zakken. Jammer genoeg."

Volgens Michel Wuyts is José niet alleen mentaal maar ook fysiek nog tiptop in orde. "Als je je op een fiets zet, is de kans groot dat je nog een medaille in het tijdrijden zou veroveren." "Bij de 85-plussers misschien. Maar zo oud ben ik nog niet. Nee, laat dat maar aan deze jongens over."