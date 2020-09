Jess Thorup: "Gent is afgesloten hoofdstuk, maar 24 oktober is wel belangrijke match"

Nauwelijks een maand na zijn ontslag bij AA Gent is Jess Thorup al terug in ons land. Vanmiddag gaf hij tekst en uitleg als trainer van Racing Genk.

Reünie met Paul Onuachu

"Ik heb een heel goed gevoel over het potentieel en de kwaliteit in de kern. Ik begin met de spelers die ik heb en wil ze een faire kans geven."

"Ik ken hem inderdaad al, maar ik denk dat ik hem nog verder kan brengen in zijn ontwikkeling", zei de coach. "We hebben een heel jong team, maar je ziet dat er veel potentieel en mogelijkheden zijn."

In Genk komt Jess Thorup onder anderen aanvaller Paul Onuachu tegen, waar hij in eigen land nog bij FC Midtjylland mee samenwerkte.

"Even weggebleven van het voetbal"

Na bijna twee jaar moest Jess Thorup vorige maand AA Gent verlaten. "Het was de eerste keer in mijn carrière als coach dat ik ontslagen werd", licht de Deen toe.

"Ik heb er met veel collega's en vrienden over gesproken, maar soms is er iets wat niet in je handen ligt. Ik heb de laatste vier weken vooral tijd met mijn familie gespendeerd en ben even weggebleven van het voetbal."

"Voor mij is AA Gent een afgesloten hoofdstuk. Al spelen we op 24 oktober een belangrijke match", knipoogt Thorup. Op de 10e speeldag gaat hij met Racing Genk op bezoek in Gent.

Eerst volgt zijn vuurdoop. Nu maandag krijgt Genk op de 7e speeldag Oostende over de vloer.