Gareth Bale heeft geen spijt van zijn Real-periode: "Kritiek maakte me sterker"

"Ik weet wie ik ben"

Bale verliet Tottenham in 2013 voor een recordbedrag van 100 miljoen euro. In zeven jaar tijd won hij onder meer vier keer de Champions League en pakte hij twee Spaanse titels. Hij scoorde bovendien meer dan 100 doelpunten.

Toch lag Bale nooit in de bovenste schuif bij de fans van Real Madrid en ook coach Zinedine Zidane had het vaak moeilijk met de Welshman, die op huurbasis terugkeert naar Tottenham.

Heeft Bale ergens spijt van? "Het enige dat ik altijd heb geprobeerd is om lekker te voetballen. Wat anderen van mij vinden, daar heb ik zelf geen invloed op", zegt Bale, die de Real Madrid-fans onder meer op de kast joeg door de vlag met de tekst "Wales. Golf. Madrid. In That Order.".

"Zoals ik al zei: ik heb echt nergens spijt van. Wat mensen ook zeggen, dat moeten ze zelf weten. Ik weet wie ik ben en mijn familie weet dat ook. Dat is het enige waar ik me om bekommer."

Bale kreeg in Spanje vaak het verwijt dat hij na al die jaren nog steeds geen woordje Spaans sprak. "Ik heb vaak kritiek gekregen maar heb geleerd daarmee om te gaan. Het heeft me sterker gemaakt. Het is en blijft voetbal: iets dat ik graag doe. Meer dan mijn best kon ik ook niet doen."