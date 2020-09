Echtgenote Sarah De Bie: "Wout is heel goed uit de Tour gekomen"

"Ik was bij de start redelijk zenuwachtig, maar daarna werd ik rustiger. Wout heeft dat de vorige keer (in de Tour) ook gedaan: trager beginnen en opbouwen. Ik had er vertrouwen in. Een tweede tijd is supermooi", reageerde Sarah De Bie na de zilveren WK-tijdrit van haar echtgenoot.

"Ik denk dat hij heel goed uit de Tour is gekomen. De eerste twee dagen was hij een beetje moe, maar niet zoals we verwacht hadden. Daarom had ik er vertrouwen in."

Ook de gele anticlimax speelde Van Aert geen parten. "De koers gaat voort. De teleurstelling na de Tour was groot, maar dit WK was het volgende doel. Hij staat er weer."

"Wout was vanochtend nerveus, maar niet té nerveus, eerder gezond nerveus. Ik heb altijd vertrouwen in mijn man en dat was vandaag niet anders."

"Dit betekent heel veel voor hem, want dit is zijn eerste WK. En hij mag vertrouwen hebben voor zondag."