Duplantis hoeft maar over 5,82 meter te springen, Broeders 5e in Doha

Veel toppers lieten de Diamond League-meeting in Qatar links liggen, de polsstokspringers niet. Voor Zweedse wereldtopper Armand Duplantis volstond een sprong over 5,82 meter, hij amuseerde zich wel kostelijk.

Wereldkampioen Sam Kendricks en de Franse oudgediende Renaud Lavillenie deden even goed als Duplantis, maar dan in 3 pogingen. Duplantis was in een keer over 5,82 meter gesprongen.

Ook Ben Broeders sprong mee. Zijn Belgisch record van vorige week in Rome (5,80 meter) scherpte hij niet aan, 5,82 meter was te hoog gegrepen. Op 5,71 meter bleef de lat wel een keer liggen.