Dit zijn de grootste uitdagers van Wout van Aert en Victor Campenaerts

Wout van Aert en Victor Campenaerts doen deze namiddag een gooi naar de wereldtitel tijdrijden in Imola. Onze landgenoten zijn ambitieus, maar de concurrentie is niet van de poes. Wie kan een Belgisch feestje verbrodden in Italië?

Rohan Dennis (Australië)

Rohan Dennis is titelverdediger in Imola. De Australiër werd wereldkampioen in 2018 en 2019, maar heeft dit jaar nog geen tijdrit gewonnen. Hij werd 2e op het Australisch kampioenschap, 2e in de Algarve (na Remco Evenepoel) en 3e in de tijdrit van Tirreno-Adriatico. Die ietwat mindere resultaten vlakken zijn kansen geenszins uit. Vorig jaar trok Dennis met veel twijfels naar Yorkshire na zijn vreemde verdwijning uit de Tour (Dennis had een dispuut over het materiaal met zijn toenmalige werkgever Bahrein-Merida), maar de Australiër kan vanuit zijn eigen cocon als geen ander keihard toeleven naar zijn grote doel: een hattrick.

Filippo Ganna (Italië)

Filippo Ganna is nog altijd maar 24 jaar, maar de Italiaan heeft op de piste al flink huisgehouden. De hardrijder van Ineos is stilaan klaar om ook op de weg zijn capaciteiten tegen de klok volledig te benutten.

Ganna rijdt een thuismatch en heeft uit Tirreno-Adriatico een vat vol vertrouwen meegenomen. De wereldrecordhouder op de individuele achtervolging blies iedereen weg op de tijdrit in San Benedetto del Tronto.



Op amper 10 kilometer kregen Campenaerts en Dennis respectievelijk 18 en 26 seconden aangesmeerd. Het parcours van vandaag is niet zo kort, maar 31,7 kilometer is ook lang geen marathononderneming. Mag de bronzen medaille van vorig jaar vandaag een ander kleurtje ophalen op het podium?

Tom Dumoulin (Nederland)

In normale omstandigheden zou de wereldkampioen van 2017 de favorietenlijstjes altijd toppen, maar na zijn carrièredip zijn nog niet alle vraagtekens weggewerkt bij de nummer 7 uit de Ronde van Frankrijk.



In de Tour bewees Tom Dumoulin dat hij stap per stap de oude wordt, maar kan hij die progressie vandaag bevestigen in Imola? Dumoulin werd zaterdag 2e op La Planche des Belles Filles, maar de omstandigheden en het parcours zijn uiteraard niet vergelijkbaar.

Stefan Küng (Zwitserland)

Zwitserland heeft met Fabian Cancellara een reputatie te verdedigen en Stefan Küng is stilaan klaar om de fakkel volledig over te nemen. De 26-jarige Zwitser werd net voor de Tour de France Europees kampioen tegen de klok en hield de Ronde van Frankrijk na 16 ritten voor bekeken. Van zijn werkgever Groupama-FDJ kreeg hij de toestemming om het circus vroeger te verlaten. Buit hij die extra dagen rust vandaag uit?

Geraint Thomas (Groot-Brittannië)

Ineos heeft met Rohan Dennis en Filippo Ganna al twee spelers op deze shortlist en we voegen er graag een derde naam aan toe: Geraint Thomas. De 34-jarige Welshman debuteert vanmiddag zowaar op het WK tijdrijden, maar ook Thomas mag ambities hebben. Hij bewees in Tirreno-Adriatico dat zijn vormpeil de goeie richting uitgaat.



Thomas werd 4e in de afsluitende tijdrit en verschijnt volgende week zaterdag als een van de grote kanshebbers op eindwinst aan de start van de Giro. Die Ronde van Italië telt zeer veel tijdritkilometers. Thomas kan vandaag zijn status voor de Giro dus nog wat in de verf zetten.

En dan mogen we ook deze namen niet vergeten...

Rémi Cavagna (Fra): Hij werd 2e op het Europees kampioenschap na Stefan Küng en lijkt de Tour met uitstekende benen verlaten te hebben. Cavagna imponeerde met een 6e tijd op La Planche des Belles Filles, nota bene een dag nadat hij het peloton aan de praat had gehouden met een eenzame vlucht.

(Fra): Hij werd 2e op het Europees kampioenschap na Stefan Küng en lijkt de Tour met uitstekende benen verlaten te hebben. Cavagna imponeerde met een 6e tijd op La Planche des Belles Filles, nota bene een dag nadat hij het peloton aan de praat had gehouden met een eenzame vlucht. Alex Dowsett (GBr): De Brit fietst overal een beetje door, maar werd vorig jaar 5e voor eigen volk in Yorkshire. Een minpunt: zijn voorbereiding was niet optimaal door ziekte.

(GBr): De Brit fietst overal een beetje door, maar werd vorig jaar 5e voor eigen volk in Yorkshire. Een minpunt: zijn voorbereiding was niet optimaal door ziekte. Patrick Bevin (NZl): Kan de nummer 4 van vorig jaar ook in 2020 verrassen?

(NZl): Kan de nummer 4 van vorig jaar ook in 2020 verrassen? Kasper Asgreen (Den): De Deen van Deceuninck-Quick Step krijgt altijd vleugels als hij op zijn tijdritvehikel mag stappen. Dit parcours moet hem als gegoten zitten.

(Den): De Deen van Deceuninck-Quick Step krijgt altijd vleugels als hij op zijn tijdritvehikel mag stappen. Dit parcours moet hem als gegoten zitten. Mikkel Bjerg (Den): De drievoudige wereldkampioen bij de beloften heeft zijn talent bij de profs nog niet kunnen onderstrepen. Zijn tijdritten in de Algarve (11e) en Tirreno-Adriatico (13e) waren niet spectaculair, maar een WK haalt het beste in Bjerg (meestal) naar boven.