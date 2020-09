Deel 1 van de "Zwanze Derby"-docu: "Als echte Brusselaar moet je Union-RWDM meegemaakt hebben"

Omgekeerde rollen

De "Zwanze Derby" is terug. Voor het eest in 35 jaar spelen Royale Union St-Gilloise en RWD Molenbeek nog eens tegen elkaar in competitieverband.

De laatste keer was in 1985 in de tweede klasse. RWDM won toen met 0-1 in het Dudenpark. De heenwedstrijd in het Edmond Machtensstadion had het al met 6-1 gewonnen. Het was dus duidelijk dat RWDM toen de betere ploeg was.

Nu treffen de twee Brusselse clubs elkaar opnieuw in de tweede klasse, nu 1B, en zijn de rollen omgekeerd. Union werd 2 jaar geleden gekocht door Brighton-eignaar Tony Bloom en ambieert nu openlijk de promotie naar 1A.

Ervaren rot Felice Mazzu moet daarbij helpen. RWDM daarentegen is pas terug in 1B nadat de club in 2015 door Thierry Dailly werd gereanimeerd. De Molenbekenaren zijn al tevreden met het behoud.