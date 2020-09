De Los Angeles Lakers duwen de Denver Nuggets richting uitschakeling

De Los Angeles Lakers konden weer rekenen op hun twee supersterren. Anthony Davis was de topschutter met 34 punten, James deed met 26 punten, 9 rebounds en 8 assists meer dan zijn duit in het zakje in de zege: 114-108.

De Lakers bouwden snel een kloofje uit en kwamen nooit meer op achterstand na het eerste quarter. In de slotfase maakte James het verschil met sterke defense op Jamal Murray, die had de Nuggets in de match gehouden met enkele moeilijke punten.

"Ik wist dat het het moment was om het verschil te maken en Jamal had de wind in de zeilen", zei James daarover. Zaterdag staat het vijfde duel tussen de Lakers en de Nuggets op het programma.

Het is de 7e keer dat Denver moet winnen om de uitschakeling te vermijden. In de eerste ronde stonden de Nuggets 3-1 achter tegen Utah en in de tweede ronde maakten ze dezelfde achterstand goed tegen de Los Angeles Clippers.