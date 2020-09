Conor McGregor: "Ik boks binnenkort tegen Pacquiao in het Midden-Oosten"

Conor McGregor maakte jarenlang het mooie weer in de Mixed Martial Arts, maar na een uitstapje tegen Floyd Mayweather in de boksring en een mislukte comeback in de kooi tegen Chabib is zijn ster wat tanende.

Nu heeft de Ierse blufkoning iets nieuws gevonden om zich aan de wereld te tonen. Hij zal binnenkort tegen Manny Pacquiao boksen in het Midden-Oosten, zo kondigde hij zelf op Twitter aan.

Pacquiao is met zijn 41 jaar zelf ook al wat op zijn retour, maar de "Pacman" won wel wereldtitels in maar liefst 8 (!) verschillende gewichtsklassen. Met McGregor heeft hij gemeen dat hij zijn veelbesproken kamp tegen Mayweather, in 2015, verloor.

"Het wordt een eer om tegen twee van de grootste boksers van hun generatie uit te mogen komen, allebei bang om te vechten", deelt McGregor alvast een eerste steekje uit.

Of het gevecht er ook effectief komt, valt nog af te wachten. McGregor durft wel eens vaker met spek te schieten op de sociale media. In juni kondigde hij nog voor de 3e keer in 4 jaar tijd zijn afscheid aan.