Anderlecht ziet ook Dauda wegvallen met corona: "Qua aantal en ervaring wordt het krap"

Mohamed Dauda is al de 9e speler van Anderlecht die in quarantaine moet vanwege corona, na onder meer Zulj, Verschaeren en Vlap. Die laatste was bij zijn laatste test wel negatief. "Maar het is niet zo dat je uit je bed stapt en een paar dagen later een match kunt spelen", zegt Vincent Kompany.

Nog geen Vlap dus tegen Eupen en mogelijk ook geen Bakkali, al liep Kompany wat hem betreft iets te hard van stapel. "Hij heeft een verkoudheid en is uit voorzorg naar huis gestuurd. We moeten de testen van vandaag afwachten. Als die negatief is, komt Bakkali gewoon bij de groep."

"Maar als ik een speler nog maar met zweet op zijn voorhoofd zie, denken we hier al aan Covid." Dat onderstreept Kompany later in de persconferentie nog met een kwinkslag, toen een journalist plots moest hoesten? "Wie was dat? Bij ons zou je al niet meer binnen mogen", verliest de coach er zijn goede luim niet bij.

"We proberen hier het risico op nieuwe gevallen zo laag mogelijk te houden, maar bij elke nieuwe test vrees je toch het ergste. We zijn mentaal voorbereid op elk scenario."