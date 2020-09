WK in zaal van 2021 in Luik wordt met een jaar verschoven

Het wereldkampioenschap in zaal stond begin februari 2021 geprogrammeerd in de Country Hall in Luik.

Maar het is geen goed idee om zo'n evenement te organiseren in coronatijden en dus hebben de federaties beslist het toernooi met een jaartje uit te stellen.

"Met de belangrijke onzekerheden waar we momenteel mee te kampen krijgen - zoals de (on)mogelijkheid van teams om zich te verplaatsen, de moeilijkheid om bepaalde continentale kwalificatietornooien af te werken of de toegangsbeperkingen voor fans op de locatie - en om de gezondheid van alle betrokkenen te beschermen, was dit de enige mogelijke optie", zegt de internationale bond FIH.

"We willen de Belgische Hockeyfederatie en de provincie Luik nu al bedanken voor hun grote inzet bij het opzetten van een uitzonderlijk hockeyspektakel in 2022."

Serge Pilet van Hockey Belgium staat volledig achter het uitstel.

"We zijn ervan overtuigd dat dit de verstandigste beslissing is gezien de huidige gezondheidssituatie", zegt Pilet.

"Laten we hopen dat dit uitstel ons in staat stelt om in 2021 een prachtig evenement te organiseren in de prachtige Country Hall van Luik, in ideale omstandigheden."

De uitgave in Luik wordt de 6e editie van het WK indoor. Het evenement zal 12 teams zien strijden in de mannen- en vrouwencompetitie. Duitsland bij de vrouwen en Oostenrijk bij de mannen zijn de titelverdedigers.