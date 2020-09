Voormalig F1-rijder Alex Zanardi reageert weer op geluidsprikkels

Zanardi was slachtoffer van een ongeval met zijn handbike in juni. Hij werd aangereden door een vrachtwagen en brak daarbij alle botten in zijn gezicht. Na een kunstmatig coma van een maand onderging de Italiaan onlangs meerdere operaties om zijn schedel te reconstrueren.

Deze week kreeg Zanardi visuele en akoestische prikkels toegediend. Daar reageerde hij kortstondig op. De dokters spreken van een grote vooruitgang. Toch blijft zijn toestand ernstig.