Van Vleuten verdedigt zaterdag wereldtitel, ondanks gebroken pols

Annemiek van Vleuten brak een week geleden haar pols in de Giro Rosa. Dat leek haar niet alleen de eindzege in de meest prestigieuze rittenkoers bij de vrouwen te kosten maar ook haar deelname aan het WK.

Van Vleuten had bij haar val immers haar pols gebroken. Die werd met een operatie vastgezet, waardoor ze snel weer kon trainen. Gisteren testte ze of de pijn te verdragen was op de Posbank in de Veluwe.

"Een heel felle demarrage zat er niet in, maar als ik zie hoe snel ik herstel, verwacht ik dat het zaterdag een stuk beter zal gaan", zegt Van Vleuten op de luchthaven aan de NOS.

"Vorige week dacht ik nog dat het WK voorbij was en meteen ook mijn hele seizoen. Ik kan ook niet geloven dat ik hier sta. Maar ik ga rijden, ja. Vrijdag zal ik het officieel bekendmaken."

Van Vleuten probeert zaterdag als eerste vrouw sinds Marianne Vos in 2013 haar wereldtitel op de weg te verlengen.