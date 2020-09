Van Den Spiegel: "Kleine economie van het veldrijden zal het moeilijk krijgen"

"Ik denk dat dit het moment is om eens de koppen bij elkaar te steken met alle organisatoren en te kijken hoe we toch zoveel mogelijk crossen op de kalender kunnen houden."

"De cross als businessmodel teert op ticketing en de verkoop van eten en drank. Zonder publiek zakt dat natuurlijk in elkaar. En Koksijde is dan nog een speciaal geval. De gemeente treedt daar op als lokale organisator dus ik snap dat de gemeenschap de put niet kan vullen die zo'n cross organiseren op dit moment maakt."

De annulatie van de manche in Koksijde was voor Van Den Spiegel geen verrassing. "De signalen waren er al een tijdje dat crossen het heel moeilijk hebben om te organiseren. Dat komt omdat lokale overheden soms moeilijk toelating kunnen geven om evenementen te organiseren, maar natuurlijk ook door de huidige situatie."

We hebben wel wat discussies gehad over het verlagen start- en prijzengelden, maar het eerste punt op agenda moet zijn: hoe zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk crossen doorgaan?

De vernieuwde Wereldbeker begon met 14 manches, maar nu blijven er nog maar 9 over. "Er zijn crossen die zeker willen organiseren. En dan is het zonder publiek zelfs nog goedkoper dan met beperkt publiek. Zij geven het goeie voorbeeld en dat is nodig."



"Het veldrijden is een kleine economie die het heel moeilijk zal krijgen de komende weken en maanden. We hebben wel wat discussies gehad over het verlagen van start- en prijzengelden, maar het eerste punt op agenda moet zijn: hoe zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk crossen doorgaan?"



Komt er hulp van de UCI? "Ze zien nog altijd veel potentieel in het veldrijden. Ik ben nu ook in Italië en er zal zeker een gesprek zijn over hoe we deze winter zo goed mogelijk kunnen overleven." Laten ze de regels over het aantal Wereldbekermanches dan ook los? "Ja. Het is een zeer uitzonderlijke situatie. Daar moeten we door. En of dat dan met 8 of 6 manches gebeurt, dat is niet belangrijk."