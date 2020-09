Van Aert minder voorbereid? "Ik zit nu ook niet achterstevoren op mijn fiets"

Van Aert: "Ik zal snel weten hoe goed of slecht de benen zijn"

Wout van Aert is nog maar op adem gekomen na drie weken zwoegen in de Ronde van Frankrijk en moet alweer aan de bak op het WK. "Ik kan moeilijk inschatten hoe moe ik nog ben", zegt hij. "Ik denk niet dat er fysiek een probleem is. Ik zal in de tijdrit wel voelen hoe goed of slecht de benen zijn."

Op La Planche des Belles Filles schudde Van Aert in elk geval nog een straffe tijdrit uit zijn benen. "We hadden even getwijfeld om die te laten lopen, maar daar voelde ik me niet goed bij. Ik ben blij dat ik toch geprobeerd heb, want het heeft me veel vertrouwen gegeven."

"Ik stond toch mooi tussen de klassementsrenners. Als je zo'n klim nog in de benen hebt na een aanloop van 30 kilometer, dan is dat heel goed voor het zelfvertrouwen."