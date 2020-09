Toch geen fans op Roland Garros? Per dag maar 1.000 mensen toegelaten

"Op Roland Garros gelden dezelfde regels als elders in het land", was de premier duidelijk. "Dat wil zeggen dat we van 5.000 mensen naar 1.000 gaan." Maar dat wil niet zeggen dat er vanaf zondag 1.000 fans in de tribunes zullen zitten. De premier was duidelijk bij dat cijfer zijn ook de spelers, hun coaches, de scheidsrechters, enzovoort inbegrepen.

Nu het coronavirus ook in Frankrijk weer aan een opmars bezig is, werd het aantal aanwezigen op grote evenementen teruggebracht tot 1.000. Maar die regel gaat pas in op maandag en daarom hoopte Roland Garros nog even dat het door de mazen van het net zou kunnen glippen.

Dit is alleszins een nieuwe streep door de rekening van de organisatoren. Die hadden aanvankelijk zelfs gehoopt om tot 20.000 fans per dag te mogen ontvangen, maar dat cijfer werd telkens naar beneden bijgesteld. Nu zal er dus nog nauwelijks plaats zijn voor fans.