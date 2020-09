Tadej Pogacar na Tour-zege: "Geen feest in mijn flat in Monaco"

"Kijk: top 5 was mijn eerste doel. Toen ik 2e stond, was mijn ambitie om die plaats te verdedigen. Primoz Roglic stond op kop en hem verslaan met zo'n sterke ploeg rond hem leek zo goed als onmogelijk."

"Ik besef nog niet helemaal dat ik de Tour gewonnen heb. Het zal nog lang duren voor ik me echt realiseer dat ik de grootste koers ter wereld gewonnen heb", zegt Pogacar in een video-babbel met de pers.

"Strijd tussen nieuwe en oude generatie"

De wereld ligt aan Pogacars voeten. Met zijn eindoverwinning in de Ronde van Frankrijk heeft hij wel al zowat het summum bereikt.

"Daarom is het belangrijk om nieuwe doelen te zoeken. Ik ga mijn Tour-titel volgend jaar natuurlijk verdedigen, maar er zijn nog mooie koersen: het WK bijvoorbeeld. En wie weet kan ik een klassiek monument winnen. En de Giro en Vuelta zijn ook mooie koersen..."

Slovenië staat in rep en roer. Door de 1e plaats van Pogacar en de 2e van Roglic heeft Slovenië in een klap een mooie plaats bemachtigd op de wielerkaart.

Pogacar: "Het land wordt gek. Iedereen is dolgelukkig en is aan het feesten, maar zelf blijf ik in mijn flat in Monaco, waar alles meer ontspannen is."

"Door corona is het momenteel niet gepast om te vieren en daarbij komt dat mijn seizoen nog lang niet voorbij is. Ik moet geconcentreerd en fit blijven voor het WK en de Belgische klassiekers."

"Ik probeer ook bescheiden te blijven. Dat is moeilijk met alle media en alles wat er gebeurt, maar de mensen rond mij helpen me om alles in perspectief te zien en de stress niet te hoog te laten oplopen."

Met Pogacar, Roglic, Egan Bernal en ook Remco Evenepoel staan de toptalenten elkaar te verdringen.

"Wij zijn de nieuwe generatie, gemotiveerd en sterk. Bernal heeft het vorig jaar in gang gezet met zijn Tour-zege en wat Remco Evenepoel dit jaar gedaan heeft, was ook fantastisch."

"De strijd tussen de nieuwe generatie versus de oudere is begonnen. De volgende jaren zal dat een boeiend gevecht worden."