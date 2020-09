Suarez bij afscheid: "Heel trots op mijn plek in de geschiedenis van Barcelona"

Na 6 seizoenen komt er een punt achter de carrière van Luis Suarez bij Barcelona. Trainer Ronald Koeman rekent niet langer op de 33-jarige spits, die plaats moet ruimen voor de jongere generatie.

Gisteren nam hij al afscheid van zijn ploegmaats en beste vriend Lionel Messi. Vandaag gaf hij nog een officieel persmoment.

Suarez kijkt met trots terug op zijn periode bij de Catalanen: "Spelen voor FC Barcelona was altijd mijn droom. Ik had nooit gedacht zulke mooie statistieken te halen. Ik ben trots op mijn plaats in de geschiedenis van de club."