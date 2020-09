Kraker tussen Wawrinka en Murray in eerste ronde op Roland Garros

Andy Murray staat na zijn blessureleed niet meer zo hoog op de ATP-ranglijst, maar zijn match tegen Stan Wawrinka blijft er natuurlijk een om naar uit te kijken. De laatste keer dat ze op het gravel in Parijs tegenover elkaar stonden was in 2017 in de halve finales. Wawrinka trok na meer dan 4,5 uur aan het langste eind.

David Goffin staat in de eerste ronde tegenover Jannik Sinner. Geen prettige loting voor onze landgenoot. De 19-jarige Italiaan is een groot talent. Hij won het enige onderlinge duel tot nog toe en vorige week was hij op het ATP-toernooi in Rome nog te sterk voor Tsitsipas (ATP-6).

Elise Mertens (WTA-20) opent haar toernooi tegen de Russische Gasparjan (WTA-122). Alison Van Uytvanck (WTA-65) neemt het op tegen de Zweedse Rebecca Peterson (WTA-50). Kirsten Flipkens (WTA-79) moet in de eerste ronde voorbij de Kazachse Yulia Putintseva (WTA-27) proberen te raken. Flipkens leidt met 2-1 in de onderlinge duels, maar verloor vorig jaar wel de laatste ontmoeting in Miami. Greet Minnen (WTA-111), debutante in Parijs, kent haar tegenstander nog niet. Zij staat tegenover een qualifier.