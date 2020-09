Wout van Aert won in de voorbije Tour de France twee ritten en na een van zijn krachttoeren grapte ploegmakker Jos van Emden op Twitter: "Hij kan alles: het is tijd om Wout als formateur aan te stellen." In Imola liep het duo elkaar tegen het lijf bij de verkenning van het parcours van de WK-tijdrit. En de Nederlander kreeg een update over de politieke soap in ons land.