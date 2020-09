Greg Van Avermaet: "In de rol van schaduwkopman kan ik heel ver geraken"

Greg Van Avermaet bestudeerde vandaag het parcours in Italië. "Het is een beetje Strade Bianche-achtig, weliswaar zonder grindstroken. Het zijn heel korte knikken, heel steil, niet superlang. Het is veeleisend, met een mooie aankomst op het racecircuit. Ze hebben hier een heel mooi parcours gemaakt."

"Die hellingen kun je vergelijken met La Redoute in de Ardennen. Het is heel pittig en in Vlaanderen vind je zulke klimmetjes niet. Het is belastend, maar het is een parcours waarop we iets kunnen doen. De inspanningen zijn niet superlang en er zijn recuperatiemomenten."

Van Avermaet is in de Belgische selectie niet dé kopman. "Dat is goed. Ik ben heel blij dat Wout van Aert op dit niveau rijdt. Ik ben onder de indruk van zijn prestaties. Ik ben blij dat we een sterke leider hebben die de koers kan winnen."

"Ik weet dat ik zelf niet slecht ben. Ik ben niet top top, maar ik neem het verleden mee dat ik na de Tour goed ben en dat ik mijn steentje kan bijdragen. In de rol van schaduwkopman kan ik heel ver komen."

"We hebben niet de topfavoriet, maar iedereen heeft al gezien hoe goed Wout is. Hij kan dit parcours aan. Hij heeft het zelf nog niet gezien, maar hij zal vertrouwen krijgen als dat het geval is", zegt Van Avermaet, die Julian Alaphilippe als de grootste kanshebber ziet.

"Hij heeft een pittige demarrage die weinig renners kunnen volgen. Die laatste klim is op zijn lijf geschreven", besluit de olympische kampioen, die hoopt dat de voorspelde regen in de lucht blijft hangen. "Dat zou het iets eerlijker maken."