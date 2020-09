Europese Supercup vanavond mét fans: "Ze gebruiken fans als proefkonijnen"

"Hoe dit mogelijk is? Dat vraagt de Hongaarse oppositie zich ook af", zegt correspondent Stefan Bos in De Wereld Vandaag op Radio 1.

In Boedapest, waar Bayern München en Sevilla vanavond de Europese Supercup spelen, zijn dus wél fans welkom.

"De oppositiepartijen zeggen dat de Hongaarse premier Orban dit als een prestigeproject ziet. Hij is gek op voetbal en wilde per se de eerste grote Europese wedstrijd in de Puskas Arena in Boedapest hebben."

Het stadion biedt plaats aan 67.000 fans, vanavond worden zo'n 20.000 toeschouwers verwacht. "Critici vinden dat aantal nog te hoog. De oppositie heeft overigens ook vandaag nog aan de UEFA gevraagd om de fans niet toe te laten."

"Ze vinden dat de UEFA en de Hongaarse premier deze fans gebruiken als proefkonijnen, om te kijken of het virus zich verspreidt tijdens massa-evenementen. Ze vinden het ontoelaatbaar en noemen het zelfs onmenselijk."

"Ook merkwaardig: zo'n 500 dokters en medisch personeel hebben gratis kaartjes gekregen. Dat is heel symbolisch. Je mag er niet aan denken dat zij ziek worden en dat er dan niet voldoende personeel is bij een tweede golf. Het wordt cynisch bekeken."