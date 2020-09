Eli Iserbyt: "Ik rijd niet voor het geld en lever zonder publiek meer dan 50% in"

"Het is wel speciaal. Normaal ga ik altijd zelf naar Gent-Wevelgem kijken, maar nu zal ik zelf moeten crossen in Gieten. Tegen november, als het echt winter wordt, denk ik wel dat het weer puur cross zal zijn."

Is de 22-jarige smaakmaker niet bang dat de cross ondergesneeuwd zal raken door het wegwielrennen dat nog volop aan de gang is? "Ik denk dat de mensen nu nood hebben aan veel koers. Ik vind het niet slecht. Ons startuur is ook verlaat naar 17.30u. Ik denk dat we net na alle wedstrijden in beeld gaan komen."

"Geen 2 pieken dit jaar, ik wil nu gestaag groeien"

"De klassementen beginnen half oktober en dan is het in 1 lijn door. Ik denk dat er geen vrij weekend meer is en geen kans om op stage te gaan. Het is dus volle bak tot op het einde."

"Het is iets compacter dan vorig jaar, ik denk dat die 2 pieken niet mogelijk zijn. Nu probeer ik gestaag te groeien in het seizoen, omdat dat volgens mij de enige juiste aanpak is."

Vorig jaar piekte Iserbyt naar het begin van het seizoen, deed hij dat nu weer? "Het is heel anders dit jaar, ook de kalender. Vorig jaar was het echt de bedoeling om vanaf het begin goed te zijn. Nu is het meer de bedoeling om van half oktober tot het einde van het seizoen goed te zijn."

"Afgelastingen? Afwachten voor duurdere WB-organisaties"

"De 1e maand zit wel redelijk safe", beseft Iserbyt. "Tot Ruddervoorde (24/10) gaat alles al door en ook het EK (7-8/11 in Rosmalen) vindt plaats. De Wereldbekers zijn natuurlijk een iets grotere organisatie en vragen meer budget. Dat is dus wel nog afwachten."

De cross leeft van het publiek, maar net daar wringt het schoentje in deze coronatijden. Wat organiseren niet simpel maakt, er zijn veel uitgaven en de inkomsten volgen niet. De Wereldbekercross van Diegem verzaakte in overleg met het gemeentebestuur al aan zijn editie dit jaar en kort na het interview met Iserbyt volgde Koksijde dat voorbeeld.

Discussie over startgeld: "Ik lever meer dan 50% in, als er geen publiek is"

Iserbyt vreest dat er renners zullen afhaken. "Veldrijden is wel een heel mooi beroep. Zolang je kan rondkomen, vind ik dat je niet mag opgeven. Het is nu wel op de tanden bijten, maar later kan het misschien weer opbloeien. Het wordt met die vaste kosten wel heel moeilijk voor hen. Nu hebben ze het beperkt tot op het randje, hopelijk wordt het in de toekomst weer normaal." (lees voort)

"De wielerbond heeft wel de premies voor de uitslag omhooggehaald. Het is uiteindelijk een beetje geven en nemen. Ik denk dat de renners nu voor continuïteit moeten zorgen om te zien dat alles gezond blijft. Als alles weer normaal is, kan het een keer hard tegen hard gaan en kunnen we weer onderhandelen. Nu is het een beetje water bij de wijn doen, de organisatoren willen ons niet in de zak zetten, we kunnen ons daar zeker in vinden."

"Maar uiteindelijk denk ik dat we nu moeten inzien dat er iets moet gebeuren door corona. Als er geen publiek is, ben ik zeker bereid om veel in te leveren. Ik kan zeggen dat dat meer dan 50 procent is. Misschien zal dat in de loop van het seizoen weer evolueren naar een normaal peil."

Corona heeft er ook toe geleid dat de startgelden dit seizoen op een andere manier zullen worden aangepakt, want de organisatoren staan financieel onder zware druk. Hoe kijkt Iserbyt daar tegenaan? "Een beetje dubbel. In het begin vond ik het moeilijk, omdat de renners niet echt aan het woord gelaten werden. De laatste 2,3 weken is er ook intern redelijk wat commotie geweest."

"Ik rijd niet voor het geld, ik rijd om te winnen"

"Wat die startpremies betreft: ik ben 22 jaar en rijd niet voor het geld, heb ik teammanager Jurgen Mettepenningen laten weten. Wat ze geven, maakt mij niet uit. Is het 500 euro, is het 10.000 euro, ik rijd altijd om te winnen. Als ik 30, 35 jaar ben, zal ik pas echt aan dat geld denken. Nu is dat zeker niet het belangrijkste. Ik wil gewoon zo veel mogelijk winnen."

"Verstandhouding binnen ploeg is veel verbeterd"

Corona heeft ook wel zijn invloed gehad op de sportieve voorbereiding. "Meestal ben ik in de zomer in het buitenland, waar we in kleine rondes onze grenzen kunnen verleggen. Dat is iets moeilijker op training."

"Ik heb in het tussenseizoen wel iets meer op de balk geoefend. Vorig jaar was het vaak dat ik met Toon Aerts in de finale zat en die was iets sneller op de balk. Daar heb ik aan gewerkt."

De verdeling in de ploeg tussen Iserbyt en Laurens Sweeck zal een beetje als vorig jaar zijn, al liep dat toen niet altijd goed: "We zullen elkaar wel iets meer moeten begrijpen", is Iserbyt eerlijk. "Vorig jaar was het moeilijk, omdat er 2 ploegen bij elkaar werden gegooid. De verstandhouding was er nog niet altijd, maar dat is nu veel verbeterd."

"Er zullen dagen zijn waarop Laurens beter is, dagen waarop ik beter ben. We hebben het geluk dat we elk een beetje onze parcoursen hebben. Met Michael (Vanthourenhout, red) erbij zijn we met 3 goeie renners. Ik zie dat niet meer als iets negatiefs, maar als iets positiefs. Als ik een steek laat vallen, kunnen zij er zijn. En andersom."