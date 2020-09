Dominique Cornu: "Als renner had ik elke dag pijn, nu ben ik gelukkiger dan ooit"

Hoe zou het nog gaan met Dominique Cornu? 14 jaar geleden kroonde Cornu zich tot wereldkampioen tijdrijden bij de beloften. "Ik kijk met een positief gevoel terug naar mijn wielercarrière. Maar het leven had blijkbaar iets anders in petto voor mij", vertelt Cornu.

Cornu: "Ik had nooit vrij gevoel in mijn heup en onderrug"

We keren terug naar 20 september 2006. In Salzburg snelt belofte Dominique Cornu autoritair naar de wereldtitel in het tijdrijden. Tot op heden de enige Belg die dat voor mekaar heeft gekregen. "Ik was die dag in topconditie en voelde me mentaal heel sterk. Het podium was mijn doel, de wereldtitel was het eindresultaat. Dat zorgde voor een ontlading op alle vlakken", blikt Cornu terug op die dag. "Maar ik was nog jong en ik wist niet hoe ik met die wereldtitel moest omgaan. Daarna moest ik van hot naar her lopen. Ik kreeg de tijd niet om die prestatie te laten doordringen bij mezelf."

Cornu werd enkele maanden na zijn wereldtitel prof bij Lotto. Het begin van een carrière vol fysiek leed. "In mijn 2e profjaar begon de pijn de kop op te steken. Na verloop van tijd stond ik elke dag op met pijn." "Ik had een heupprobleem en dat straalde uit naar mijn rug en linkerbeen. Ik had nauwelijks kracht in dat been." "Er was voortdurend een soort zeurende spanning in mijn lichaam. Mijn spieren bleven lang gespannen en ik had nooit een vrij gevoel in mijn heup en onderrug. Maar het was dat of stoppen. Koersen was altijd mijn ambitie geweest, dus ik beet op mijn tanden."

RETRO 2006: Cornu pakt wereldtitel tijdrijden bij beloften

"Uit zwart gat gekropen dankzij holistische massages"

In 2015 besliste Cornu om zijn fiets definitief aan de haak te hangen. "Dat was een heel pijnlijke beslissing, maar tegelijk ook een ontlading." "Toen ik gestopt was met koersen, ben ik eerst wel in een depressie terechtgekomen. Ik moest uit een zwart gat kruipen." "De klassieke behandelingen konden me niet van mijn pijn afhelpen. Ik geloofde dat er meer bestond en vooral dat het anders kon. En zo ben ik begonnen met holistische massagetherapie." "Ik masseer iemand fysiek en behandel die persoon ook energetisch. Ik ga op zoek naar een balans tussen het fysieke, mentale en emotionele, omdat ik geloof dat veel fysieke problemen ontstaan door een disbalans tussen die 3 factoren." "Tijdens mijn massages probeer ik aan te voelen waar er energetische blokkades zitten in het lichaam. Daar ga ik op inwerken. Als ik die plaatsen masseer, komen er emoties naar boven bij de klant. En dan is het aan de klant om daar iets mee te doen." "Sport heeft me geleerd pijn te aanvaarden. En holistische massagetherapie heeft me de betekenis van pijn geleerd. Beide werelden hebben me veel gegeven."

VIDEO: Cornu geeft al enkele jaren holistische massagetherapie

"Ik heb niet het gevoel dat ik gefaald heb als renner"

Cornu voelt zich helemaal in zijn sas als holistische massagetherapeut. "Ik heb me eigenlijk nooit beter in mijn vel gevoeld als nu." "Ik ben gelukkig met wie ik ben. En ik ben ook gelukkig met het parcours dat ik heb afgelegd en waar het me naartoe gebracht heeft." Cornu kijkt niet met een bitter gevoel terug op zijn wielercarrière. "Ik heb niet het gevoel dat ik gefaald heb. Ik ben wereldkampioen geworden en heb het geschopt tot profrenner. Maar het leven had blijkbaar iets anders voor mij in petto." "Ik hoor van veel renners die zelf geen profrenner geweest zijn dat ze nog altijd een wrang gevoel hebben. Dat is jammer, want er is veel meer in het leven dan sport." "Ik heb leren leven in het nu en leren focussen op wat er wel is. Ik ben gelukkig en dat geluk blijft elk jaar groeien."