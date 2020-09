De UEFA propt nog extra interland in maart en september 2021

De UEFA laat in maart en september 2021 niet alleen wedstrijden met inzet afwerken, maar staat ook toe dat landen dan hun uitgestelde oefenwedstrijden van in maart en september 2020 spelen.

Ook in oktober en november van dit jaar staan er al interlandbreaks van drie wedstrijden op het menu. België ontvangt op 8 oktober Nieuw-Zeeland voor een vriendenwedstrijd, om daarna op 11 en 14 oktober naar Engeland en IJsland te trekken voor de Nations League.

In november werken de Rode Duivels een gelijkaardig drieluik af. Op 11 november ontvangen ze Zwitserland voor een oefenpot, op 15 en 18 november komen Engeland en Denemarken over de vloer in de Nations League.

De UEFA heeft ook de data vastgelegd voor de Final Four van de Nations League. De halve finales worden gespeeld op 6 en 7 oktober 2021, de kleine finale en de finale op 10 oktober 2021.

Italië, Nederland en Polen zijn kandidaat om de Final Four te organiseren. Oorspronkelijk stond de eindfase al in juni 2021 gepland, maar dan vindt het uitgestelde EK voetbal plaats.