Belgische vrouwen eindigen 33e en 34e in tijdrit: "Was gewoon een ramp"

Ann-Sophie Duyck eindigde in het verleden regelmatig in de top 10 van het WK tijdrijden, maar nu timmert ze na blessures terug aan de weg naar boven. Dat gaat blijkbaar niet van een leien dakje.

"Het was gewoon een ramp! De eerste 4 kilometer zat ik nog goed op schema, maar toen kreeg ik steken in mijn lever en ging de kracht weg uit mijn benen. Toen was het aftellen tot de finish."

"Het is verschrikkelijk om zo een tijdrit te moeten rijden. Mijn waarden zakten naar beneden en doken zelfs onder mijn rustige trainingswaarden. Dat is echt niet fijn."

"Ik weet niet wat de oorzaak was van die steken. Op de trainingen liep het supergoed, boven alle verwachtingen zelfs. Maar in de tijdrit zelf heb ik een offday. Dit is een grote teleurstelling. Hiervoor ben ik niet naar hier gekomen."