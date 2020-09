"Zou aanfluiting zijn als je Van Aert niet enige kopman maakt op WK"

Vanaf vandaag worden in Imola de medailles verdeeld op het WK wielrennen. Het panel van Extra Time Koers besprak hoe België het zondag moet aanpakken in de wegrit bij de mannen.

Met Wout van Aert heeft België een van de topfavorieten, zo niet dé topfavoriet, in de ploeg. Moet hij straks ook enige kopman worden of moet pakweg Greg Van Avermaet een rol in de schaduw krijgen? "Ik zou het een aanfluiting en respectloos naar Wout vinden als hij niet de enige kopman zou zijn", zegt Jan Bakelants. "Je kunt nu niet afkomen met: "Wout, we gaan nog iemand naast je zetten." De afgelopen 2 maanden waren een bloemlezing waarom hij enige kopman moet zijn." Maar kan Van Avermaet, zoals in Rio, niet meeschuiven in een vlucht? "Mocht ik ploegleider zijn, dan zou ik dat absoluut niet willen", gaat Bakelants voort. "Van Aert is het meest gebaat bij een zo langzaam mogelijke koers, waarin België altijd het overzicht kan behouden en alles beslist wordt in de laatste ronde." "We moeten dus geen ontsnappingen hebben. (met extra nadruk) Dat willen we niet!" Adrie van der Poel is het daarmee eens. "Als Wout van ver moet meekoersen, zal hij er tegen explosieve renners als Fuglsang en Alaphilippe doorzakken, ondanks zijn superconditie. Al heeft hij wel karakter van hier tot Tokio."

"Makkelijker topvorm houden dan die te bereiken"

Maar is het niet mogelijk dat Van Aert er straks doorzakt, omdat hij over zijn vormpiek is? Hij is al sinds begin augustus top. "Ik had gedacht dat de 3e week van de Tour de week te veel zou zijn", zegt Jan Bakelants. "Maar ik zit er compleet naast." "Wout tart alle wetten van de inspanningsfysiologie. Hij mag ons blijven verrassen." "Ik denk niet dat vermoeidheid een gevaar wordt", stelt Van der Poel gerust. "Hij zal misschien iets minder zijn, maar niet veel. Ik ben natuurlijk niet zo wetenschappelijk onderlegd, maar het is makkelijker om je topvorm vast te houden dan die te bereiken. Eén doorgedreven training per week en voor de rest wat losrijden. Dat kun je lang volhouden."

"Als Alaphilippe gaat op de klim, kan niemand mee"

Sep Vanmarcke is ervan overtuigd dat het gevaar voor België vooral uit Franse hoek zal komen. "Alaphilippe is voor mij de topfavoriet. Een eendagskoers is toch iets anders dan de Tour." "In Milaan-Sanremo was hij de allersterkste op de Poggio. Wout kon er nog naartoe, maar wel ná de klim. Ik zou niet verrast zijn als we hetzelfde scenario kregen. Hopelijk kan Wout er ook nu naartoe." "Die klimmetjes worden door het grote publiek ook onderschat. De cijfers tonen aan dat het heel zware beklimmingen zijn. Daar is Alaphilippe een van de beteren in. En in principe wordt hij alleen maar beter. Als hij zijn punch doet, kan er niemand mee." Van der Poel: "In de Tour zag je Alaphilippe ook veel inspanningen doen, waarvan hij wist dat het niet veel zou uithalen. Maar hij deed die met het oog op het WK."