"Krijgt Thorup tijd om zijn stijl te ontwikkelen in Genk?"

Na amper een maand keert Jess Thorup (50) al terug in de Jupiler Pro League. Tom Boudeweel is benieuwd welke ambities Racing Genk koestert met de trainer. Onze voetbalcommentator blikt ook terug op de Europese match van Thorups ex-team: AA Gent.

Racing Genk heeft met Jess Thorup een vervanger gevonden voor Hannes Wolf. Eind augustus moest de Deen vertrekken in Gent, vandaag kwam hij aan in Genk. "De vraag zal zijn of Thorup de tijd krijgt om zijn stijl te ontwikkelen. Bij AA Gent had hij die tijd nodig om zijn stempel te drukken", merkt Tom Boudeweel op. Ook Frank Vercauteren was in beeld in Genk. "Met hem opteerden ze voor iemand die meteen met een strikte organisatie resultaten wil neerzetten. Bij Thorup gaat met meer over het voetbal, een mooie stijl." "Voor beiden valt iets te zeggen, maar het bestuur moet dan wel juist oordelen", vindt onze commentator. "Op voorhand communiceren wat de (haalbare) doelstelling is voor dit seizoen bijvoorbeeld." "Met Thorup neemt Genk iemand die de competitie kent. Dat is sowieso een voordeel." (lees voort onder de quote en de Instagrampost)

Met Thorup neemt Genk iemand die de competitie kent. Sowieso een voordeel. Tom Boudeweel

"Zie het niet gebeuren dat Gent zich nog plaatst"

Gisteravond zat Tom Boudeweel in de Ghelamco Arena voor de kwalificatiematch van AA Gent in de Champions League. De vicekampioen verloor met 1-2 van Dinamo Kiev. "Ik zie het niet gebeuren dat Gent zich nog plaatst voor de groepsfase", vertelt hij. "Ten eerste moet AA Gent minstens 2 keer scoren in Kiev, geen sinecure. Ten tweede moet het ook de 0 houden." "Dat laatste wordt het grootste probleem, vrees ik. Vorig seizoen was het ook al het geval met quasi dezelfde verdedigers: Plastoen, Ngadeu en Castro-Montes." "Enkel Nurio is nieuw. Of hij zijn stevige transfersom waard is, hebben we nog niet gezien."

"Inzet en gedrevenheid ontbreekt"

"De schwung kwam er gisteren maar niet in bij Gent", gaat Tom Boudeweel voort. "Omdat het in een leeg stadion moest spelen? In het team zag ik alvast geen beleving. De inzet en de gedrevenheid ontbrak." "Het klinkt misschien streng, maar ik vroeg me gisteren bij momenten af: "Wil AA Gent die groepsfase wel in?" Als je voor de grote poort staat, moet je toch erg gemotiveerd en geïnspireerd op het terrein staan."

"Waren ze te bang voor de reputatie van Kiev? Ik vond ze alleszins niet uitzonderlijk. De Oekraïners leken me op automatische piloot te spelen. Zonder fantastisch te spelen, kwamen ze met 1-2 winnen in de Ghelamco Arena." "Dat moet Gent een tik gegeven hebben. De spelbepalende figuren kampen met een vormdip. En het team is allesbehalve compleet, de ziekenboeg zit goed vol. Dat helpt niet om het vertrouwen op te krikken."

"Om stappen vooruit te zetten heb je die jongens nodig. Kums, Tsjakvetadze, De Bruyn, Jaremtsjoek en ook Odjidja zijn niet topfit. Net als Depoitre, zijn lichaam lijkt me ook niet 100 procent."

"En Gent heeft geen tijd om op automatismen te trainen. Dat is het grote probleem. Op dit moment vallen ze nog altijd terug op het stramien van Thorup. En die zit nu in Genk."