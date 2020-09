"AA Gent had last van plankenkoorts en schoot zichzelf in de voet"

AA Gent kon woensdagavond niet voorkomen dat Dinamo Kiev twee keer scoorde in de Ghelamco Arena en daardoor met meer dan een voet in de groepsfase van de Champions League staat.

"Dit is natuurlijk wat we liefst wilden vermijden. Al wat we voor de match gezegd hadden, is uitgekomen: Dinamo is een ploeg die op de fouten wachtte die wij maakten", zei Wim De Decker na de wedstrijd.

"Het eerste tegendoelpunt, al na 10 minuten, was te vermijden. We verdedigden te laks. We waren nerveus, ik zag wat plankenkoorts."

"Maar daarna, na een minuut of 20, vonden we de vrije ruimtes en net voor de rust kwamen we langszij. Je hoopt die lijn in de tweede helft door te trekken, maar we schoten onszelf in de voet."

"De tweede gele kaart van Bezoes maakte het heel moeilijk voor ons. Je probeert met 10 man op de 1-1 te spelen, maar slikt toch de 1-2, hoewel je eigenlijk weinig weggeeft. Al geef ik toe dat we zelf ook weinig creëerden."