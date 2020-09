Zulj en Wellenreuther testen opnieuw positief, Okereke langer in quarantaine

Volgens Anderlecht hebben Peter Zulj en Timon Wellenreuther maandag opnieuw positief getest op covid-19. De twee hadden eerder al positief getest en blijven dus in quarantaine.

Hetzelfde geldt voor Verschaeren, Milic en Lawrence, waarvan we niet weten of ze maandag ook opnieuw werden getest. Vlap hoopt donderdag of vrijdag goed nieuws te krijgen. De Nederlander ondergaat donderdag opnieuw een test, is die negatief dan mag hij opnieuw trainen met de groep. Over andere spelers communiceert de club voorlopig niet.

In de strijd tegen verdere verspreiding van het virus wordt het gebouw van het oefencentrum van Anderlecht in Neerpede gesloten, behalve voor personen uit "testcategorie 1", die zeer frequent worden getest.

De A-kern en de U21 en hun essentiële medewerkers zijn de enigen die toegelaten zijn. De jeugd, de vrouwenploegen en hun medewerkers mogen enkel de trainingsvelden betreden en moeten hiervoor de aangewezen route volgen.