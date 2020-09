Zet vandaag al je alarm voor het WK wielrennen in Imola

Donderdag: tijdrit bij de vrouwen vanaf 14u40

Voor België rijden Ann-Sophie Duyck en Sara Van De Vel de tijdrit bij de vrouwen. Voor Nederland zijn dat Anna van der Breggen en Ellen Van Dijk. De uitzending van Sporza begint om 14u30. Tien minuten later bolt de eerste vrouwelijke deelneemster van het startblok.

Vrijdag: tijdrit bij de mannen om 14u30

Bij de mannen verdedigen Victor Campenaerts en Wout van Aert de Belgische eer. Iets voor 17u zullen we weten of een van hen zich de nieuwe wereldkampioen tijdrijden mag noemen. De mannen beginnen aan de wedstrijd om 14u30. Ook deze wedstrijd is vanaf tien minuten eerder te bekijken met livestream en op Een.