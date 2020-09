Wout van Aert: "Uniek om op mijn eerste WK een van de favorieten te zijn"

Van Aert paste voor het BK in Anzegem dinsdag. "Ik heb een beetje losgereden en ik heb er ook van genoten om in mijn eigen bed en eigen zetel te liggen."

"Ik ben maandag thuis gekomen van Parijs en ik ben samen met Sarah op controle geweest naar de gynaecoloog. Het was wel leuk dat ik daar bij kon zijn. Het brengt je weer in de gewone wereld. Je weet meteen weer wat echt belangrijk is. Dat heeft me de laatste maanden mentaal veel opgeleverd."

"Ik moest iets te snel naar mijn zin mijn koffer weer maken, maar gelukkig had ik die niet helemaal leeggemaakt", zei Van Aert op de luchthaven. "Dat spaarde weer wat tijd uit."

Na drie weken Tour krijgt Wout van Aert geen rust, want hij is vandaag vertrokken naar Imola. Daar rijdt hij vrijdag de WK-tijdrit en zondag de WK-wegrit.

"Mijn seizoen zal niet slecht zijn als ik ernaast grijp"

"Druk? Ik hoef me niet te veel druk op te leggen. Mijn seizoen is al fantastisch met enkele fantastische overwinningen. Mijn seizoen zal niet slecht zijn als ik dit weekend naast de wereldtitel grijp."

"Maar het is natuurlijk wel uniek om op mijn eerste WK bij de profs als leider van de Belgische groep en als een van de favorieten te vertrekken. Dat is wel een uniek gevoel."

Door zijn prestaties van de afgelopen maanden kan Van Aert nog in weinig wedstrijden starten zonder favoriet te zijn. "Ik ben iemand met veel ambitie en ik wil er altijd voor gaan. Koersen zou anders veel minder leuk worden voor mij."

Ik denk dat ik in de wegrit iets minder kans heb, omdat er meer externe factoren zijn. Maar ik denk dat mijn voorbereiding beter is voor de wegrit.

Is de combinatie van de tijdrit met de wegrit niet te zwaar? "Ik denk niet dat de tijdrit in de weg zit voor de wegrit. Ik heb nu een relatief rustige week. Het is misschien zelfs goed dat ik met die tijdrit op dreef blijf met het oog op de wegrit."

"Ik denk dat ik in de wegrit in principe iets minder kans heb, omdat er meer externe factoren zijn. Maar ik denk dat mijn voorbereiding beter is voor de wegrit."

"Voor de tijdrit heb je geen Tour nodig. Je kun je zelfs zonder koers perfect voorbereiden. Dat hebben we vorig jaar gezien met Rohan Dennis die iedereen wegblies."

"Ik hoop ook mee te doen in de tijdrit, maar ik denk dat het voor de wegrit een voordeel is om al die klimkilometers uit de Tour in de benen te hebben."