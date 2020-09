Victor Campenaerts: "Mijn voorbereiding op tijdrit is beter dan die van Tour-mannen"

Vorig jaar won Campenaerts de tijdrit in de Tirreno over 10 km, dit jaar moest de werelduurrecordhouder enkel de Italiaan Filippo Ganna laten voorgaan. "Ik hoopte natuurlijk op meer. Die 2e plaats is een bevestiging van mijn goeie vorm, maar ik wist al dat ik in vorm was. Ik wil graag winnen."

Wordt Ganna vrijdag over de 31,7 km in Imola zijn grootste concurrent? "Die is als achtervolger op de piste in het voordeel omdat het een korte tijdrit was. Mijn grootste concurrent komt, denk ik, uit eigen land."

Wout van Aert komt uit de Tour, die zondag afliep, Campenaerts uit de Tirreno, die 6 dagen rapper afgelopen was met die chronorit. Wie is er qua voorbereiding in het voordeel?

"Ik weet vrijwel zeker dat mijn voorbereiding ideaal is en beter dan die van de Tour-mannen. Ganna en Rohan Dennis hebben dezelfde voorbereiding als ik gehad." Campenaerts veklaart zich nader: "Onze voorbereiding is toch iets gestuurder, je hebt zeker de supercompensatie te pakken van de Tirreno."

"Als je de Tour uitkomt, moet je zien dat je niet stilvalt van zondag tot vrijdag. Je hunkert naar rust na 3 weken keihard koersen, stilvallen is dodelijk.