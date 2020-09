Toon Aerts: "Een klassement winnen of die mooie trui met 5 strepen"

"Topvorm houd ik voor eerste klassementscrossen"

De eerste weken zal u zowel naar veldrijden als wegwielrennen kunnen kijken in het weekend. "Dan is het nog niet te vroeg donker. Dan kunnen wij in de late namiddag mooi aansluiten op de klassiekers met de cross. Voor ons kan het best mooi uitdraaien", weet Aerts.

"Ik heb er veel zin in", stelt Toon Aerts, de 26-jarige kopman van Telenet-Baloise. "Eindelijk kunnen we er weer aan beginnen."

"Eentje van de drie winnen en mijn seizoen is geslaagd"

"De Wereldbeker, het Europees en het Belgisch kampioenschap heb ik al gewonnen. Blijven over: de twee andere klassementen en die mooie trui met de 5 strepen. Eentje van die drie en mijn seizoen is geslaagd", besluit Aerts.

Dan moet hijzelf ook op de weg kunnen scoren. "Die ambitie koester ik meer en meer, maar wat Wout laat zien op de weg is toch een paar klassen hoger. Misschien ben ik eerder een sterke helper, al denk ik daar nog niet te veel aan. Eerst heb ik nog wat doelen in het veld", grijnst de crosser.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel laten hun crossfiets nog even in de stalling staan. Toon Aerts: "Ik verwacht ze in de kerstperiode weer in het veld. Dan is het aan ons om ze duels voor te schotelen."

Van der Haar: "Wordt crossen zoals bij de jeugd"

"Ik ben blij dat we kunnen beginnen, want we zijn lang in het ongewisse gebleven", vertelt Lars van der Haar, ploegmaat van Toon Aerts, over de start van het nieuwe seizoen.

"Ik ben de organisatoren alvast dankbaar dat ze nog willen organiseren. Voor onze ploeg en voor andere ploegen is het broodnodig om in beeld te komen", weet Van der Haar. "Daarom wil ik er deze keer meteen staan, want je weet nooit wanneer het eindigt."



De eerste wedstrijden zal er geen publiek langs de omloop staan. "Zoals vroeger bij de jeugd", herinnert Van der Haar zich, "maar dat maakt niet uit. We crossen en we komen op tv. En hopelijk zijn de supporters snel weer welkom."

Crossen met of zonder Van Aert en Van der Poel maakt Van der Haar weinig uit. "Daar houd ik me niet bezig", stelt hij. "Het is mooi wat ze laten op de weg en het zal mooi zijn als ze weer het veld induiken."