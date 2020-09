Koele kikker Jamal Murray loodst Denver naar eerste zege tegen LA Lakers

De Denver Nuggets hadden in de vorige wedstrijd al geflirt met de overwinning, maar toen werden de LA Lakers nog over de streep getrokken door Anthony Davis, die uitpakte met een fantastische buzzer-beater.

Maar in de 3e match was het dus toch prijs voor de Denver Nuggets, die in het 4e quarter wel nog bijna een voorsprong van 20 punten te grabbel gooiden. Na een 19-2-tussenspurt van de Lakers stond uitblinker Jamal Murray op het juiste moment op, met 2 driepunters en tussendoor nog een assist voor Paul Millsap.

Denver won uiteindelijk met 114-106 en zo staat het 2-1 voor de LA Lakers in de finale in het Westen. Jamal Murray tekende voor 28 punten, 12 assists en 8 rebounds. Zijn maatje Nikola Jokic was goed voor 22 punten en 10 rebounds. Bij de Lakers had LeBron James een trible-double: 30 punten, 11 assists en 10 rebounds.