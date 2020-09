Het is officieel: Frank de Boer volgt Ronald Koeman op bij Oranje

Ronald Koeman zette de Nederlandse nationale ploeg weer op de rails en leek klaar om te oogsten op Euro 2020 en het WK 2022. Maar enkele weken geleden kwam de lokroep van Barcelona en daar kon Koeman niet aan weerstaan.

De Nederlandse voetbalbond nam zijn tijd om een opvolger te zoeken en kwam uiteindelijk uit bij Frank de Boer. De 50-jarige De Boer moest nog even nadenken over het voorstel, maar nam de handschoen dus op.

De Boer speelde 112 interlands voor Nederland, enkel Wesley Sneijder en Edwin van der Sar droegen het shirt van Oranje vaker dan de verdediger. In de zomer van 2010 was De Boer de assistent van bondscoach Bert van Marwijk op het WK in Zuid-Afrika. Nederland verloor toen in de finale van Spanje.