European Open pakt uit met sterkste veld (1x top 10, 7x top 20) én 30% publiek

Kei Nishikori (ATP-35) is nog zo’n bekende naam, die 3 jaar in de top 10 van de wereld stond met een 4e plaats als uitschieter.

Fabio Fognini (ATP-15) is een kleurrijk figuur op de ATP-Tour, die vorig jaar de Masters in Monte Carlo won. Grigor Dimitrov (ATP-19) won al 8 ATP-titels, waaronder de Masters in 2017 tegen David Goffin. De bijnaam van de Bulgaar is Baby Federer.

"Met Matteo Berrettini, vorig jaar halvefinalist op US Open, halen we voor het eerst een buitenlandse top 10-speler binnen, iets waar we heel trots op zijn."

Toernooidirecteur Dick Norman is een tevreden man. "Naast Belgische topspelers zoals David Goffin (ATP-12) en ons dubbelduo Sander Gillé en Joran Vliegen was het voor ons een hoofddoel om een goeie mix van nieuwe wereldtoppers en de toppers van de toekomst naar de Lotto Arena te halen.”

"Veilige omstandigheden en 30 procent publiekscapaciteit"

Door corona kent de tennissport een problematisch jaar. Norman: "We zijn heel blij dat het toernooi toch kan plaatsvinden in deze uitdagende omstandigheden."

“Als we dit deelnemersveld zien, dan lonen alle geleverde inspanningen en zijn we heel blij dat al deze toppers naar Vlaanderen komen."

“We hebben met een heel gemotiveerde ploeg maanden keihard gewerkt om een veilig tornooi te organiseren. We garanderen dan ook dat we de fans in veilige omstandigheden van toptennis zullen kunnen laten genieten.“

Want het goede nieuws is dat er fans kunnen bij zijn. "We krijgen de toelating om beperkt publiek toe te laten. We kunnen bijna 30% van de capaciteit in verkoop laten gaan, rekening houdend met de 1 meter afstand tussen de verschillende bubbels."

"Zo zal er telkens een volle rij opengelaten worden en 1 stoel tussen de verschillende bubbels." De ticketverkoop begint op vrijdag 25 september.