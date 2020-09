In de kwalificaties voor de FA Cup was er gisteravond een penalty à la Jaap Stam te bewonderen. In een knotsgekke wedstrijd, gekruid met 4 strafschoppen, verlengingen en een penaltyreeks, knalde Aylesbury United-speler Olli Hoggs een van de elfmeters het zwerk in. Tegenstander Moneyfiels stootte uiteindelijk door na strafschoppen. Wat er met de bal gebeurd is, is niet geweten.