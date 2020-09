Emotionele Wullaert: "Ontgoocheling en ingehouden woede"

De nationale vrouwenploeg had dinsdagavond in Zwitserland een voorsprong van 5 punten kunnen pakken op enige concurrent Zwitserland voor een zeker ticket voor het EK met nog maar 2 matchen te spelen. Het draaide anders uit. België verloor met 2-1.

Aanvoerster Tessa Wullaert scoorde, maar dat was niet voldoende. Meteen na de match reageerde ze emotioneel. "Zwitserland was zeker niet beter. We hebben het gewoon aan onszelf te wijten, zeker in de eerste helft.

"We zijn precies bang om te spelen tegen betere ploegen. Dan lopen we achter de feiten aan. Dit doet zeker pijn. We zijn niet naar Zwitserland gekomen om te verliezen."

Als aanvoerster gaf ze toe dat er niet alleen ontgoocheling was, maar ook wat ingehouden woede. "Beide, ja."

Een drama is de nederlaag niet. België telt nu een punt minder dan Zwitserland, maar speelt eerst nog tegen Litouwen en op 1 december een nieuw rechtstreeks duel tegen de Zwitserse vrouwen.

"Op 1 december zullen we moeten spelen zoals in de tweede helft. Daarin hebben we wel getoond wat we kunnen: zonder vrees, minder balverlies, durven doordraaien en met druk vooruit... Dat is ons spel."