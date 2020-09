Atletico Madrid bevestigt komst van Suarez: "Akkoord met Barcelona"

Luis Suarez werd zelf ook even genoemd bij Juventus, maar hij vult bij Atletico dus de leemte van Morata in. De 33-jarige Uruguayaan verkast voor 6 miljoen euro, meldde Barcelona.

Na 6 succesvolle seizoenen met 13 titels behoorde het woelwater niet meer tot de plannen van Koeman, net als Ivan Rakitic (naar Sevilla) en Arturo Vidal (naar Inter). Samuel Umtiti viel ook uit de gratie, maar is nog in Barcelona. Koeman kreeg de opdracht om Barça weer herop te bouwen, na het missen van de titel en de beschamende exit in de Champions League (8-2 tegen Bayern).

Suarez verlaat Barcelona als op 2 na beste doelschutter: hij maakte 198 doelpunten, enkel Cesar Rodriguez (232) en Lionel Messi (634) doen beter.

Messi, een boezemvriend van Suarez, wou Barcelona in de zomer ook verlaten, maar na een conflict over een vrije transfer met de club besloot de Argentijn toch nog een seizoen te blijven.