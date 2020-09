Ann-Sophie Duyck en Sara Van De Vel: "Geen uitgesproken ambities voor WK-tijdrit"

31,7 km op een licht glooiend parcours met start en aankomst op het F1-circuit in Imola, dat wordt de opdracht van Duyck en Van De Vel. Duyck is meervoudig Belgisch kampioene, die jaar eindigde ze als 4e, Sara Van De Vel was 2e achter Lotte Kopecky.

Duyck is eerst en vooral opgelucht dat er een WK is, want door de coronacrisis moest de UCI op zoek naar een vervanger voor Martigny in Zwitserland. "Iedereen is dolenthousiast om hier te kunnen deelnemen."

De 33-jarige is zondag samen met haar man in Imola aangekomen. "En we hebben toen al meteen het parcours verkend. Het is een echt tijdritparcours, maar niet te onderschatten. In de finale, in de laatste 5 km, zit een pittig klimmetje. Net omdat het in de finale is zal dat heel zwaar aanvoelen. Je rijdt eigenlijk naar het hoogste punt van het Ferrari-circuit en dan duik je naar beneden, maar op dat circuit is het ook niet helemaal vlak."

Duyck ziet een gelijkenis met Ponferrada in 2014. "Het is nooit helemaal vlak, het loopt constant op en af met hele lange rechte stukken. En dan net als in Ponferrada is er op het eind een heel steil klimmetje met een felle afdaling."

In Spanje werd Duyck toen 5e, maar voor haar houdt daar de vergelijking op. Om medische reden koerste ze niet meer sinds de zomer van 2019, ze moest afzeggen voor het WK. "Ik was net klaar met mijn revalidatie en wou de competitie hervatten, toen in maart alles in lockdown ging. Dat werd dus uitgesteld tot juli en conditioneel heeft dat een grote impact gehad."

"Ik had van 31 augustus vorig jaar niet meer gekoerst, dat was dus bijna een jaar zonder competitieprikkel. Die zat heel ver weg. Ik heb heel wat tijd nodig gehad om het juiste gevoel weer op te pikken."