Tom Dumoulin rijdt zoals Wout van Aert de weg- en tijdrit op het WK

De Nederlandse wielerbond maakte de keuze van Dumoulin vanavond bekend. Dumoulin had zichzelf 2 dagen gegeven om te kijken hoe hij uit de Tour zou komen.

Dat hij in vorm is, bewees zijn knappe 2e plaats in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles achter een ontketende Tadej Pogacar.

Dumoulin was blij da hij weer met de besten meekon. Toch was er zondagavond nog wat twijfel: "Het WK is nog een beetje onder voorbehoud. Het ligt eraan hoe ik me voel. Het is allemaal best veel geweest en ik wil mezelf ook niet overvragen dit jaar en dat dan weer meenemen naar volgend seizoen."

De 2 dagen rust hebben evenwel goed gedaan. Hij zal erbij zijn in Imola, 2 keer zelfs. De tijdrit van het WK is ruim 31 kilometer lang en gaat over een glooiend parcours. Dumoulin werd in 2017 wereldkampioen tijdrijden in Bergen (Noo), in 2018 eindigde hij in Innsbruck als 2e in de WK-tijdrit na de Australiër Rohan Dennis en net voor Victor Campenaerts.

Dennis verlengde in 2019 zijn titel in Yorkshire. Remco Evenepoel haalde er zilver.