Titelverdedigster Van Vleuten hoopt WK nog te halen met gebroken pols

Annemiek Van Vleuten smakte vorige week donderdag stevig tegen het asfalt in de Giro Rosa. De Nederlandse wielrenster van Mitchelton-Scott leek met een gebroken pols een kruis te mogen maken over het WK.

Maar zo snel geeft de titelverdedigster niet op. Van Vleuten kroop ondertussen alweer op het zadel en hoopt met een speciale brace haar regenboogtrui te kunnen verdedigen.

"Het ging goed", zei ze tegen de NOS na een trainingsrit. "Volgens de artsen is het verantwoord om buiten te fietsen met een brace. Ik heb zo geen pijn op de fiets. De brace geeft extra stevigheid. Ik denk dat het niet per se nodig is, maar voor vier uur koers zal het wel fijn zijn."