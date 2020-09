Serebrennikov: "Kiev zal tegen Gent wachten tot dat ene moment om toe te slaan"

Andrej Sjevtsjenko, Oleh Blochin en Ihor Bilanov: drie spelers van Dinamo Kiev wonnen ooit de Gouden Bal. Dat was in een ver verleden. Ondertussen is het van 2016 geleden dat Dinamo Kiev de Champions League speelde. Het sneuvelde toen met 5 punten in de groepsfase.

Het Oekraïense voetbal lijdt onder de economische crisis van de laatste jaren in het land. Na 2016 was Dinamo telkens veroordeeld tot de voorronde van de Champions League en dat liep telkens slecht af.

Vorig jaar was Club Brugge te sterk (1-0 en 3-3). Het jaar eerder sneuvelde Dinamo tegen Ajax en ook dit jaar moet de club naar België en Nederland om in de CL te geraken. In de derde voorronde nam Dinamo de Nederlandse horde tegen AZ. Het won in Kiev met 2-0. Vanavond wacht AA Gent.

Gerust kan AA Gent er niet op zijn. Niet alleen omdat de Gentenaars zelf een woelige periode achter de rug hebben, maar evenzeer omdat Dinamo Kiev een club is die herademt na een woelig periode. "Sinds Mircea Lucescu coach werd in juli zit er opnieuw muziek in de ploeg", zegt Serebrennikov.

"Het voetbal is nog niet top, maar de resultaten tonen dat ze op de goede weg zijn en mentaal is de sfeer opnieuw positief. Misschien wel al beter dan bij Gent, want na twee matchen is het toch moeilijk om automatismen te hebben en alle problemen te vergeten."

"In België zou Dinamo meedraaien aan de top. Absoluut zeker, maar het is moeilijk te zeggen of ze beter of minder goed zijn dan Gent."