Racing Genk-doelman Danny Vukovic test positief op corona

Corona speelde Genk al extra parten. In de voorbereiding testten 2e doelman Maarten Vandevoordt, Paul Onuachu en Theo Bongonda positief, ook Pierre Dwomoh en Benjamin Nygren raakten besmet. Die laatste zit nog in quarantaine.

En de eerste thuismatch afgelopen weekend tegen KV Mechelen met publiek werd dan wel gewonnen, maar door het wangedrag van enkele fans mag de kampioen van 2019 voortaan maar half zo veel fans ontvangen.

Vukovic is de nummer 1 bij Genk, hij speelde alle wedstrijden in deze competitie. De Australiër gaat een week in quarantaine en mist de match van 28 september thuis tegen Oostende. Genk doet nu voort met 2 18-jarige doelmannen: Vandevoort en Tobe Leysen.

De tests vonden gisteren plaats. Alle andere spelers, stafleden en medewerkers van Genk testten negatief, laat Genk nog weten.