Juventus mag geen spelers meer aantrekken van buiten de Europese Unie, na de transfers van de Braziliaan Arthur en de Amerikaan Weston McKennie. Een streep door de rekening van aanvaller Luis Suarez, die Barcelona graag wilde inruilen voor Juventus.

Maar er bestaat een achterpoortje: met een Italiaans paspoort zou Suarez zijn transfer toch nog kunnen forceren, maar dan moest hij wel slagen voor een Italiaanse taaltest.

Het parket in Perugia vermoedt nu dat Suarez heeft valsgespeeld tijdens zijn taalexamen aan de Universiteit voor buitenlanders. De aanvaller zou onder één hoedje hebben gespeeld met de examinatoren en zou de inhoud van de test al eerder hebben gekregen.

"Met een loon van tien miljoen euro kun je het niet maken hem de mist in te laten gaan. Ook al kan hij de werkwoorden niet vervoegen en spreekt hij steeds met de infinitief", klinkt het in geluidsfragmenten van de universiteit die het parket in Perugia kon bemachtigen.

De transfer van Luis Suarez naar Juventus lijkt intussen van de baan, aangezien Alvaro Morata medische testen aflegt bij de Italiaanse landskampioen. Suarez zou nu dicht bij Atletico Madrid staan.