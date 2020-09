File zorgt voor extra stress voor BK: Lawrence Naesen vliegt op de bon

Wie in Halle moet zijn op een weekdag weet dat de kans groot is dat hij eerst nog met een file op de Brusselse ring moet worstelen. Dat overkwam ook enkele deelnemers aan het BK wielrennen. Onder meer Jasper Philipsen moest nog voor de start van de wedstrijd een andere race rijden. Met succes, want hij kon net op tijd vertrekken.

Ook Lawrence Naesen reed zich vast in de file. Toen hij zich even van de situatie probeerde te vergewissen en zijn deur opendeed, werd hij net voorbijgestoken door de politie. Het gevolg: een boete. "Weer iets bijgeleerd", tweet de broer en ploegmaat van Oliver.