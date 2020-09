Dzumhur stapt naar rechtbank na uitsluiting op Roland Garros

Damir Dzumhur, ooit de nummer 23 van de wereld maar nu weggezakt naar plek 114, is een van de 5 kwalificatiespelers die uit het kwalificatietoernooi van Roland Garros werd gehaald. Zijn coach Petar Popovic had positief getest op het coronavirus.

Dzumhur en zijn coach hoorden het in Keulen donderen, want Popovic had eerder dit jaar al positief getest op het coronavirus. Zijn lichaam zat naar eigen zeggen "vol met antilichamen".

Maar de organisatie van Roland Garros stond geen tweede test toe. "Als Nadal in onze schoenen zou staan, dan had hij wel het recht gehad op een tweede of derde test", sneerde Popovic in de Franse sportkrant L'Équipe.

Dzumhur stapt nu naar de rechtbank. "Ik ben zeker dat we zullen winnnen. Ze zullen veel moeten betalen", aldus de Bosniër. Op Instagram postte hij alvast bewijs dat zijn coach negatief heeft getest op het coronavirus.