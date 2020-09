Dries wie? Dit moet u weten over Belgisch kampioen Dries De Bondt

"Dries De Bondt is een heel goeie renner geworden", zei José De Cauwer in de analyse na het BK. "Er is heel veel gebeurd in zijn carrière. Het is een kerel met karakter die een voorbeeld kan zijn voor jongeren die denken dat ze het moeilijk hebben."

Vorig jaar was een topjaar voor De Bondt bij Corendon-Circus. Hij won voor de tweede keer in zijn carrière Halle-Ingooigem. Ook de Memorial Van Steenbergen schreef hij dat jaar op zijn naam.

Dries De Bondt draait al sinds 2019 mee in het team van Mathieu van der Poel. In 2019 heette dat team nog Corendon-Circus, vandaag spreken we over Alpecin-Fenix.

De carrière van Dries De Bondt heeft echter even aan een zijden draadje gehangen. In 2014 kwam hij zwaar ten val in een afdaling tijdens de Ronde van de Vendée. De Bondt werd 2 weken in een kunstmatig coma gehouden, er was vocht rond zijn hersenen.

"Ik heb inderdaad een paar tegenslagen gehad en heb hard moeten vechten om dit niveau te halen en te behouden. Maar ik heb dit niet alleen gedaan, ook vandaag niet", zei De Bondt daarover na de finish.

De renner uit Bornem pikte de draad weer op en mocht in 2016 voor het eerst zijn armen in de lucht steken: zijn eerste zege in Halle-Ingooigem. Hij reed op dat moment voor Veranda's Willems-Crelan en klopte Jens Keukeleire.

In 2018 maakte hij deel uit van de ploeg van Veranda's Willems (met Wout van Aert) in Parijs Roubaix. In die race liet Michael Goolaerts het leven.